2019/06/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة اليوم الخميس عن ضبط حقيبة سفر تحوي كمية من امبولات مواد كيميائية وحقيبة تحوي (٨) كاميرات تصوير مع اربع أجهزة قياس الحرارة مخالفة بدون موافقات رسمية صحبة مسافر اجنبي يروم ادخالها للعراق.كما أضافت الهيئة ان السلطة الكمركية في مطار بغداد الدولي اليوم تمكنت من ضبط كمية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط ادوية بشرية وكاميرات تصوير مخالفة في كمرك مطاري بغداد والبصرة الدوليين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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