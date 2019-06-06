التعليم تصدر توجيهات إلى الكليات الأهلية تخص الطلبة والتدريسيين

2019/06/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توجيهات إلى الكليات الأهلية تخص الطلبة والتدريسيين.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التعليم العالي وجهت الكليات الاهلية بوضع آلية وضوابط لاستيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم والمؤجلين والمنسحبين وإلزام الجامعات والكليات الاهلية بتخفيض الاجور لذوي الشهداء والسجناء السياسيين”.





وأضاف، “وكذلك إلتزام الكليات بإرسال بيانات التدريسيين مع اوامر تعييناتهم الى الوزارة الى جانب إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتوفير ضمانات رسمية لاعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرواتب وموارد اخرى”.

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