2019/06/06 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، اليوم الخميس، ان عدم التزام اقليم كردستان بتسليم ورادات النفط الى الحكومة الاتحادية سيسبب عجزا بالموازنة العامة للدولة.وقال جهاد في تصريح لوكالة "النبأ" للاخبار، ان "اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميلا واحدا من النفط لفترة ستة اشهر الماضية، وهذا سينعكس على الموازنة المالية العامة للبلد من حيث نسبة العجز".

واضاف ان "موازنة العام 2019 تنص على تسليم اقلم كردستان كمية 250 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية عبر شركة النفط الوطنية (سومو)، الا ان ذلك لم يحصل لغاية الان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: عدم التزام كردستان بتسليم وارداته سيسبب عجزا بالموازنة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: عدم التزام كردستان بتسليم وارداته سيسبب عجزا بالموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).