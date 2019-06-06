2019/06/06 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس علق رجل في سقف شبكي لأحد ملاعب كرة القدم الخماسية في كربلاء، بحسب ما أعلن الدفاع المدني اليوم الخميس.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخ منه إن فرقها أنقذت شخصا كان معلقا في سقف ملعب خماسي لكرة القدم بمركز المدينة/ الشبانات”.وأضاف البيان “تمكنت المفرزة من إنقاذ الشخص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شبكة ملعب خماسي تصطاد رجلا في كربلاء (صورة) وكالة خطوة برس.

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