2019/06/06 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربعة قذائف مضادة للطائرات أطلقت، مساء الخميس، من الأراضي السورية باتجاه سماء جبل الشيخ في الجولان المحتل.وأضافت المصادر، أن القذائف التي أطلقت من قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية، تم رصدها بأنظمة الرادار التابعة للجيش الإسرائيلي، وأسقطت جميعا، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.ويوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق قذائف من الأراضي السورية باتجاه الجولان وكالة خطوة برس.

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