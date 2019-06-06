مجلس النواب يستأنف جلساته الثلاثاء المقبل وفي جعبته 30 قانوناً

2019/06/06 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، استئناف عقد جلساته بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، فيما يستعد للتصويت على 30 مشروع قانون ارسلتها الحكومة الاتحادية لغاية الآن.

وقال النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي تابعته الغدير، إن البرلمان سيستأنف عقد جلساته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك"، مبينا أن "جدول الاعمال سيكون حافلا بالقوانين المهمة لكن لم يتم اعلانه بشكل رسمي لغاية الآن".وأضاف العقابي، أن "الحكومة ارسلت أكثر من 30 مقترح قانون بعضها قُرء قراءة أولى وبعضها قراءة ثانية وبعضها تحتاج الى مناقشات ومداولات بين اللجن النيابية"، مشيرا الى أن "الاولية في اقرار المشاريع ستكون للقوانين الخدمية التي تهم المواطن العراقي".ورفع مجلس النواب، في 23 من آيار الماضي، جلسته الى اشعار آخر بعد أن صوت على السماح بتمثيل المسيحين والايزيدين والصابئة والكرد في لجنة الشهداء، وانهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فضلا عن تصويته على قانون الادارة المالية الاتحادية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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