2019/06/06 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية من تحرير مختطف من اهالي بيجي .وذكر بيان للمديرية انه :” بعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية وملاحقة الجناة ، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين بالتعاون مع اللواء السادس بالحشد الشعبي ، من تحرير أحد المواطنين المختطفين قرب منطقة الشيخ علي في بيجي بمحافظة […]

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