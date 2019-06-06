قاسم علي فنجان - الضحية والجلاد ما بين حسام وحميدتي

2019/06/06 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_علي_فنجان لم يكن الخيار الا هذا، فقد كان حسام مناضلا اراد الحرية وطمح الى التغيير، وكأي شاب-ه سوداني فقد حلم بأن الحياة يجب ان تغير مسارها، وان عليها فتح افقها، لا يجب ان تبقى مغلقة وكاتمة انفاسها، حسام كأي اخر من هؤلاء الشباب اراد ان يعيش بمستوى لائق في هذه الحياة، ان يرى العدالة والمساواة وهما يتحققان في حياته، ان يرفل بثروات بلاده الوفيرة، ان لا يفكر بالهجرة من بلده الى مكان اخر.حسام لم يكن ضد احد، بل ك......

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