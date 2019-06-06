وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (18)

2019/06/06 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي لماذا احتلت بريطانيا (العراق)..ولم تحتل (ايران)؟..(1)ايران أكبر من العراق مساحة، وأكثر منه نفوسا، وأوفر في مواردها الاقتصادية ومصنوعاتها اليدوية، وتشتهر بالسجاد والكرز، فضلا عن كونها أكبر قوة تهيمن على الخليج، وحركة الملاحة فيه.وكان أولى ان تنزل القوات البريطانية في شواطئها الخليجية ، بدل تضييع وقتها وجهدها، في بلد متخلف صغير المساحة، قليل الموارد، لا يسلس قياده.بل أن السيطرة على اير......

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