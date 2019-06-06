نائب يعلق على

2019/06/06 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أكد النائب عن كتلة سائرون النيابية رائد فهمي، الخميس، استعداد بغداد وأربيل للحوار من أجل حل "مشكلة" عدم تسليم كردستان "برميل نفط واحد" إلى الحكومة الاتحادية، محذراً من "أزمة سياسية" بين الطرفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الأحد (2 حزيران 2019)، عدم تسليم إقليم كردستان "برميل نفط واحد" إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية.

وقال فهمي في تصريح تابعته "الاتجاه برس"، إن "المشكلة الحاصلة بين بغداد واربيل قابلة للحل عبر أجواء الحوار، والطرفين مستعدين لذلك"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء أكد أنه سيعمل على استقطاع ما يعادل قيمة الـ 250 ألف برميل من تخصيصات كردستان من الموازنة في حال لم يلتزم الأخير باتفاقه النفطي".

وتابع، أن "الحكومة اتخذت موقفاً أولياً بشأن المشكلة وستكون هناك إجراءات أخرى، ستتبع من أجل تطبيق الاتفاق"، مبيناً أن "هناك رغبة بالحوار لمنع تحول المشكلة الحاصلة إلى أزمة سياسية في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، فضلا عن ظهور خلايا داعش في مناطق من البلاد".

ومضى فهمي إلى القول إن "الطرفين بحاجة الى استمرار التعاون بما يؤمن مصلحة البلاد والالتزام بالقوانين والدستور".

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