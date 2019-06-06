هازارد يصبح اللاعب الأعلى أجراً في ريال مدريد

2019/06/06 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أصبح الدولي البلجيكي إدين هازارد جناح ومهاجم تشيليي الإنجليزي على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية منذ قليل، أن ريال مدريد وافق على دفع مبلغ قيمته 88.5 مليون جنية إسترليني من أجل التعاقد مع هازارد من صفوف تشيلسي.وذكرت “الكواترو” الإسبانية أن الإتفاق بين ريال مدريد وإدين هازارد قد تم بالفعل واللاعب ووافق على جميع البنود الشخصية في العقد بينه وبين النادي الملكي.وأفادت “الكواترو” أن ريال مدريد سيجعل إدين هازارد هو اللاعب الأعلى أجراً في صفوف الفريق براتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو صافي من الضرائب لكل موسم في العقد.وأصبحنا على بعد ساعات قليلة من إعلان ريال مدريد عن صفقته المنتظرة منذ الموسم الماضي تحديداً عندما رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.انتهى

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