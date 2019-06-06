2019/06/06 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس عن إخماد حريق داخل مطعم في مدينة الصدر ببغداد.وقال إعلام الدفاع المدني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق داخل مطعم كنتاكي بمساحة 144 مترا داخل بناية تتكون من محال تجارية اضافة الى شقق سكنية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في مطعم بمدينة الصدر وكالة خطوة برس.

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