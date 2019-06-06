بدأ إجراءات التعرف على الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية الايزيدية

2019/06/06 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة أعلن الطب العدلي في بغداد بدأ إجراءات التعرف على هويات 141 جثة استخرجت من المقابر الجماعية الايزيدية في شنگال غرب محافظة نينوى .شمال العراق.وقال مدير عام الدائرة، زيد اليوسف، لوكالة فرانس برس، الخميس: “سنجري بالبداية فحص الرفات البشرية، بعدها نأخذعينات الحمض النووي، ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها من […]

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