بعد اختطافه من تلعفر.. تفاصيل تحريره في بيجي

2019/06/06 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، تحرير مختطف في بيجي بعد اختطافه في تلعفر.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع اللواء السادس حشد شعبي تمكنت من تحرير أحد المواطنين المختطفين قرب منطقة الشيخ علي في بيجي بمحافظة […]

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