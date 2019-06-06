التعليم توجه الكليات الاهلية بوضع ضوابط لاستيفاء الأجور من الطلبة المرقنة قيودهم

2019/06/06 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الكليات الاهلية بوضع ضوابط لاستيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم.وقال بيان للوزارة، انها "وجهت الكليات الاهلية بوضع ألية وضوابط لاستيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم والمؤجلين والمنسحبين".

وأضاف، ان "إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتخفيض الاجور لذوي الشهداء والسجناء السياسيين فضلا عن إلتزام الكليات بإرسال بيانات التدريسيين مع اوامر تعييناتهم الى الوزارة الى جانب إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتوفير ضمانات رسمية لأعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرواتب وموارد أخرى".



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