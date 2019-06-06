النفط العراقية تحذر من «عجز» في موازنة الدولة.. والسبب!

2019/06/06 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكدت #وزارة_النفط العراقية، اليوم الخميس، أن عدم التزام #إقليم_كردستان بتسليم #ورادات_النفط إلى #الحكومة_الاتحادية سيسبب عجزاً بالموازنة العامة للدولة.وقال المتحدث باسم الوزارة، #عاصم_جهاد، لـ “الحل العراق”، إن […]

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