أخيرا.. ريال مدريد وتشلسي يتفقان على صفقة هازارد

2019/06/06 | 21:18

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ذكرت تقارير صحفية أن إيدن هازارد سينضم من تشلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 112 مليون

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