2019/06/06 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

ظهر قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، في مقطع فيديو صور على هامش صلاة في طهران، خلال حديث ودي مع مراسل للتلفزيون الإيراني يخشى أن يرفض طلبه إذا تقدم لخطبة محبوبته.

وبدأ الحوار بممازحة من سليماني للمراسل التلفزيوني الذي يبدو أنه يعرفه جيدا، بسؤاله عن سبب تردده في الإقدام على الزواج، ليرد المراسل قائلا إنه يخشى أن يقابل طلبه بالرفض، ما سيؤثر على وضعه النفسي، فما كان من قائد فيلق القدس إلا أن أبدى استعداده للذهاب معه وطلب يد الفتاة التي يريد.

المصدر: RT

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو لجنة الخدمات النيابية حسين اليساري، اليوم الخميس، مجالس المحافظات إلى مراقبة عمل أصحاب المولدات الاهلية وفرض عقوبات وغرامات "قاسية" على مخالفي التسعيرة الرسمية وساعات التجهيز.

وقال اليساري في حديث خص به (بغ

بغداد اليوم - بغداد

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم الخميس، حكومة البصرة المحلية بإجراء تحقيق عاجل في نفوق الأسماك.

وذكر المكتب، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الحكومة المحلية في البصرة مطالبة

بغداد اليوم _ المثنى

طالب محافظ المثنى أحمد منفي عودة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـالزام محطة القادسية التحويلية التابعة لوزارة الكهرباء، بتزويد المحافظة بتيار كهربائي ذو فولتية منتظمة، فيما أكد أن أهالي ودوائر المحافظة "لا يستفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد.. قاسم سليماني يتطوع لخطبة فتاة لأحد الإعلاميين!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شاهد.. قاسم سليماني يتطوع لخطبة فتاة لأحد الإعلاميين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).