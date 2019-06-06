"مايكروسوفت" تحذف مجموعة بيانات ضخمة للتعرف على الوجوه

2019/06/06 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- متابعة

حذفت شركة "مايكروسوفت" أكبر مجموعة من البيانات للتعرف على الوجوه، عبر تقنية برمجية استخدمت للتدريب من قبل باحثين وعسكريين وشركات صينية.

وبينما قامت جامعتا

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