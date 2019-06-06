انتشال جثتين من دجلة

2019/06/06 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتشال جثتين لشابين من نهر دجلة في العاصمة بغداد.وقال المصدر ان "دوريات النجدة النهرية انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، غرق وسط نهر دجلة ضمن منطقة الدورة ".

واضاف المصدر انه "وفي منطقة الرحمانية انتشلت النجدة النهرية جثة شاب غرق في النهر".

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