بسبب تلوث الطعام .. 420 ألف شخص يموتون كل عام

2019/06/06 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة أن حوالي 420 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب تناولهم طعاما ملوثا بالبكتريا والفيروسات والطفيليات والمواد الكيميائية.وأضاف التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، أن عُشر سكان العالم، أي حوالي 600 مليون نسمة، يمرضون سنويا بسبب تلوث الأغذية.وحذرت الأمم المتحدة من أن الغذاء غير الآمن يعيق التنمية […]

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