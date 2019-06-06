خبير أمني: إيران وميليشياتها وراء “حرق” مزارع الحنطة

2019/06/06 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تواصل النيران الاشتعال في مزارع #الحنطة بعدد من محافظات #العراق، وجاءت #نينوى بصدارتها، بحسب ما أعلن عن ذلك مدير زراعتها عن وصول الحرائق إلى 100 ألف دونم […]

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