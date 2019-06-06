سياحة كردستان العراق: 145 ألف سائح دخلوا إلى الإقليم خلال 48 ساعة

2019/06/06 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان العراق نادر روستي، اليوم الخميس، أن 145 ألف سائح دخلوا إلى الإقليم

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