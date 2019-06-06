ماذا قال السفير العراقي لدى موسكو عن منتدى سان بطرسبورغ؟

2019/06/06 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب السفير العراقي في روسيا حيدر منصور هادي، عن تقديره لمستوى التنظيم والحضور ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي....

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