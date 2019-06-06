كتلة نيابية تهدد بجمع تواقيع لإلزام الحكومة بفتح تحقيق عن حرائق كركوك وتعلن مطالبها

2019/06/06 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد نواب التحالف العربي في مجلس النواب، عن جمع تواقيع لاستحصال قرار نيابي يلزم الحكومة بفتح تحقيق وتعويض الفلاحين.

وذكر التحالف في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تمر الثروة الزراعية في محافظة كركوك خاصة والعراق بشكلٍ عام بأسوء ايامها، بعد الجريمة الشنعاء التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية في قضائي الحويجة وداقوق والدبس على أيادي خفية وخبيثة لاتريد لهذا البلد وثوراته التقدم والتطور".



وأضاف، ان" ما تتعرض له المحاصيل الزراعية في محافظة كركوك جريمة نكراء مدانة بأشد العبارات"، مبيناً ان" المناطق الزراعية في المحافظة مهددة الان بمزيد من الحرائق ما دامت الدولة لاتحرك ساكن، اتجاه هذه المأساة".



وتابع التحالف" في هذه الايام المباركة على جميع العراقيين نطالب دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري والعاجل من اجل تشكيل لجنة للتحقيق في خفايا وتفاصيل هذه الجريمة وكشف الجناة للرأي العام"، مطالباً إياه" بتوجيه القوات الامنية لحماية المناطق الزراعية والتصدي لأي محاولة حاقدة للقيام بحرائق جديدة".



وأشار انه" من منطلقِ الحفاظ على الثروة الزراعية في البلد وتنميتها نُطالب جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة بخصوص هذا الامر الخطير، وتشكيل لجنة متخصصة من وزارتي الزراعة والمالية لإحصاء نسبة الخسائر التي تعرض لها الفلاحين في محافظة كركوك لأجل اطلاق تعويضات لهم ومساعدتهم في هذه الازمة".



واختتم التحالف بيانه بالقول" من جانبنا كممثلين عن الشعب سنقوم بجمع تواقيع لاستصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بفتح تحقيق لكشف اسباب هذه الجريمة والجهات المتورطة فيها، كما ويلزمها بتعويض الفلاحين المتضررين في المناطق التي تعرضت للحرائق".انتهى

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