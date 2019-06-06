جواد الديوان - برنامج الرعاية الطبية في الولايات المتحدة الامريكي نظرة تاريخية 1

2019/06/06 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_الديوان برنامج الرعاية الطبية في امريكا Medicare من مكونات النظام الصحي، تاسس في 1965 وقلة من الامريكيين وقتها تتحدث عن الرعاية الصحية الشاملة، بل وعدد اقل ايقن بان البيروقراطية ستنهي برنامج Medicare.امريكا في منتصف الستينات في قمة عواطفها وحربها ضد الشيوعية (الحرب الباردة).وادارة الامن الاجتماعي social security لم تحدد اهدافا واضحة لبرنامج Medicare بل كان الامل ان يوسع المشرعون تدريجيا برنامج الرع......

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