2019/06/06 | 21:33

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كوتينهو يخبر برشلونة بنيته الرحيل عن النادي !

SER | كوتينهو يريد مغادرة برشلونة والنادي يعرف ذلك

COPE | كوتينهو أخبر البارسا بنيته الرحيل

SER | برشلونة نقل الرسالة التي لديه ايضاً لـ كوتينهو ،

واللاعب يرغب في الإنتظار قليلاً

SER | كوتينهو غير سعيد في برشلونة ويعتقد بانه أفضل شيء هو الخروج

من برشلونة ، كما أخبر اللاعب المقربين منه بانه حزين لان الامور لم

تسير كما كان متوقعاً على الرغم من توقعاته وحماسته العالية ولكنه

لم يحقق الانسجام مع الفريق

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