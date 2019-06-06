2019/06/06 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ykPCRxJl3do

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكيم عبد الزهرة: بغداد اليوم تشهد استقرار وانفتاح واسع بعد افتتاح المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكيم عبد الزهرة: بغداد اليوم تشهد استقرار وانفتاح واسع بعد افتتاح المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).