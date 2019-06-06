صحيفة: خلافات الصدر والعامري ستدفع عبد المهدي لتقديم استقالته لمجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك

2019/06/06 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خبر نشرته صحيفة عربية كشف مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن نية الاخير تقديم استقالته الى مجلس النواب العراقي.وقال المصدر في خبر نشرته صحيفة “العربي الجديد”، ان “رئيس الوزراء بات عاجزا عن اكمال كابينته الوزارية بسبب الخلافات السياسية بين داعميه الرئيسين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح […]

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