الداخلية تصدر تعميما بشأن عودة منتسبيها المفصولين

2019/06/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، توجيهًا بشأن منتسبيها المفصولين منذ العام 2008 وما تلاها بسبب الأحداث المرتبطة بذلك العام، على أن ينفذ خلال (48) ساعة من تاريخ التوجيه.

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