مقتل مدني بنيران مجهولين شمال شرق بعقوبة

2019/06/06 | 21:49

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمقتل شخص مدني جراء هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم، مساء اليوم، صوب مدني قرب منطقة كصيبة (25 كم شمال شرق بعقوبة) على مقربة من طريق بعقوبة _ المقدادية، مما أسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، تحرير مختطفا في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، بعد اختطافه من تلعفر في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارزها في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع اللوا

بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الخميس، بانتشال جثة فتى قضى غرقاً في نهر المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فتى يبلغ من العمر 14 عاماً قضى غرقاً في النهر بالقرب من جسر النخيلة، شمالي الحلة".

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، إخماد حريق إندلع في مكتب للصيرفة والحوالات المالية وسط بعقوبة وإنقاذ "مبالغ كبيرة ووصولات" كانت بداخله.

وقالت المديرية في بيان، إن "ابطال مركز دفا

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