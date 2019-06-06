2019/06/06 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة ثالث
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. مصرع شخصين بانقلاب حافلة صغيرة في رانية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. مصرع شخصين بانقلاب حافلة صغيرة في رانية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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