انتشال جثة شاب بصري من مياه شط العرب

2019/06/06 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} انتشلت الشرطة النهرية، اليوم الخميس، جثة شاب بصري من مياه شط العرب.

وذكر مصدر أمني لمراسل {الفرات نيوز} عن" غرق شاب من أهالي البصرة، في مياه شط العرب أثناء ممارسته السباحة".



وأضاف، إن" الشاب يبلغ من العمر 20عاماً".انتهىبواسطة: معتز الحبيب

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