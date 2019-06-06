العبادي يزور دار المسنين ويبحث مع المسؤولين مشاكل وعقبات عمل الدار

2019/06/06 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي دائرة رعاية المسنين في بغداد / الصليخ للاطلاع على اوضاع المسنين وقضاء اوقات العيد معهم .وذكر بيان لمكتب العبادي انه تحدث مع النزلاء واستمع لهم ولما يحتاجونه وقدم التهاني لهم بحلول عيد الفطر المبارك .كما بحث مع المسؤولين في الدار المشاكل والعقبات التي تقف امام عملهم وتقديم […]

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