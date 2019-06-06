فارس إيغو - كيف يمكننا تسمية عصرنا الحالي؟

2019/06/06 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ـ الحدث الكبير في القرن العشرين ـ إجتاز العالم عدة مراحل تاريخية منها "الحرب الباردة" الذي إتسمت بوجود قطبية ثنائية أدارت العالم هي الدب السوفياتي والنسر الأمريكي، مع أقطاب آخرين لعبوا أدواراً أقل أهمية مثل الصين وفرنسا وإنكلترا، وهم في مجموعهم شكلوا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ولديهم حق النقض لأي قرار يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن.ومع إنهيار جدار برلين......

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