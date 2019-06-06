2019/06/06 | 22:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في برنامج حلها وتستاهلها.. شيء عليك أن تأكله كله لأنك لو أكلت نصفه ستموت ما هو؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: N1dlBHXm0Zg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في برنامج حلها وتستاهلها.. شيء عليك أن تأكله كله لأنك لو أكلت نصفه ستموت ما هو؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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