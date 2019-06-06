باريس يريد ضم كيلور نافاس مجاناً

2019/06/06 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد الاسباني بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي بعد القادم .

ولا يريد النادي الباريسي دفع أي أموال مقابل الحصول على خدمات نافاس في الميركاتو وفقا لما ذكرته شبكة تيليفوت الفرنسية .

واشارت الشبكة اليوم الخميس إلى أن فريق العاصمة الفرنسية يفكر جديا في خيار الكوستاريكي بعد رحيل الإيطالي جيانلويجي بوفون عن الفريق.

وأوضحت أن إدارة النادي الفرنسي فتحت خطا من المفاوضات مع حارس ليفانتي السابق من اجل الاتفاق على نقله للفريق.

لكن المشكلة تكمن في رفض ريال مدريد رحيل اللاعب هذا الصيف بشكل مجاني ما يعني أن باريس قد ينتظر نهاية عقد نافاس مع الفريق الملكي في صيف 2020 .

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