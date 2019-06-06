البنتاغون: شراء أنقرة “إس 400” يشكل تهديدا غير مقبول لواشنطن

2019/06/06 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون أن شراء أنقرة لأنظمة “إس 400” الصاروخية الروسية للدفاع الجوي يشكل تهديدا غير مقبول على الولايات المتحدة.وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أوروبا والناتو أندرو وينترنيتز خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، اليوم الخميس إن “شراء تركيا “إس

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