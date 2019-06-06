"الخضراء" تفك أسر شوارعها أمام المواطنين.. والمطار يليها

2019/06/06 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على إزالة الحواجز الاسمنتية في "المنطقة الخضراء" اليوم الخميس.وقد حملت عملية فتح "المنطقة الخضراء"، في قلب العاصمة بغداد،

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