شرطة ميسان.. القبض على شخص اعتدى على طبيب بمستشفى بالمحافظة

2019/06/06 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

اعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن القبض على شخص "مراجع" اعتدى على طبيب مقيم بمستشفى قلعة صالح في المحافظة.

وقالت قيادة شرطة ميسان،

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