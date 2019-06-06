2019/06/06 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- و5 معابر حدودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 95% من حقول النفط وغالبية الأراضي الزراعية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 95% من حقول النفط وغالبية الأراضي الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).