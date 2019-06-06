محافظ النجف يحدد سعر الأمبير في المولدات الأهلية ويتوعد المخالفين بغرامات وإجراءات عقابية

2019/06/06 | 22:21

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بغداد اليوم- النجف

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس (6 حزيران 2019)، مجموعة من القرارات بحق أصحاب المولدات الأهلية...





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