فايننشال تايمز: نصر الله يعلن “الجهاد المالي” بعد توقف السيولة الإيرانية على حزب الله

2019/06/06 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الأزمة المالية التي تعصف بحزب الله اللبناني، دفعت أمينه العام حسن نصر الله، إلى إعلان “الجهاد المالي” بعدما توقف دعم إيران للحزب بسبب إعادة فرض العقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة.

وفي مقال بعنوان “حزب الله يشعر بالألم جراء صعوبة حصول إيران على السيولة المالية”، أكدت كلوي كورنيش أن حزب الله عمد إلى جمع تبرعات خلال رمضان على نطاق واسع، وجاب بمكبرات الصوت المركزة على السيارات في شوارع بيروت، كما تداول مناصرو الحزب رسائل نصية من الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي تدعوهم للتبرع ولو بدولار واحد للحزب.

وذكرت الكاتبة أن الولايات المتحدة قدرت قيمة الدعم الذي كانت تقدمه ايران للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.

ونقلت عن ياسين جابر، النائب عن الحزب في البرلمان اللبناني قوله إن ” لبنان يعاني من أزمة مالية وهذا ينعكس على حزب الله ومؤسساته”.

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