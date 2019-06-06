مصرع اثنين من اهالي كردستان ايران في الاقليم

2019/06/06 | 22:27

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وقال المتحدث باسم مرور رابرين، خوشناو حسن في تصريحص حفي، إن "الحادث وقع مساء اليوم على طريق سوران – رانية، بعد انقلاب حافلة صغيرة، ما أدى إلى مصرع رجل وامرأة وإصابة شخص آخر".وأشار حسن إلى" نقل جثتي الضحيتين إلى الطب العدل، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأوضح المتحدث باسم مرور رابرين، أن "الحادث وقع بسبب السرعة الفائقة وسوء الطرق"، مضيفاً أن "الضحايا من أهالي كردستان إيران".انتهى

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