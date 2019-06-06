2019/06/06 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن تكليف نوري البدران بمنصب المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “أمرا صدر بتكليف نوري البدران بصفة مستشار اقتصادي لرئيس مجلس الوزراء”.يشار الى ان نوري البدران طرح سابقا كمرشح لشغل منصب وزير الداخلية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف نوري البدران بصفة مستشار اقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وكالة خطوة برس.

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