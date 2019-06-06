بشير صقر - في البنك العربى الإفريقى؛ هل خاقة طارق عامر/ حسن عبد الله مجرد ساتر لخصخصة البنك..؟!

2019/06/06 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر يتصور البعض أن الخناقة الدائرة بين إدارة البنك المركزى المصرى والعضو المنتدب السابق للبنك العربى الإفريقى الدولي أساسها نوع من (المماحكات الشخصية) بين كل من المحفظ طارق عامر والعضو المنتدب السابق حسن عبدالله ؛ أو نوع من ( تصفية الحسابات) لأمور قد تكون مستترة علينا.ومثل هذا الفهم يُصنّفُ تحت لا فتة أو عنوان ( شخصنة الخلافات السياسية و الإدارية) ..أى تركيزها وحصرها في أشخاص بدلا من كونها ت......

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