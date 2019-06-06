محمود يوسف بكير - هل ستصمد الصين أمام ترامب؟

2019/06/06 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_يوسف_بكير هناك قول شائع في أمريكا هذه الأيام بإن أمريكا لا تستحق أن يرأسها ترامب بسبب أكاذيبه وفضائحه التي ما أن تنتهي إحداها حتى تبدأ الأخرى ولكن في ذات الوقت فإنه الرئيس الذي تستحقه الصين بسبب اعتمادها على أساليب الغش وسرقة حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية والعالمية والإفادة منها دون أن تنفق شيئا على البحث العلمي والتطوير.والمعنى أن الصين لا تختلف كثيرا عن ترامب.وحتى نوضح السبب من وراء هذا......

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