2019/06/06 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد الشعبي يعلن القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية

القت قوات الحشد الشعبي اللواء 31 اليوم القبض على احد مرتكبي مسلسل

الحرائق في صلاح الدين ، وأضاف المصدر ان القوة المرابطة على جزيرة الصينية القت القبض

على شخص يقوم بأحراق الاعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية ،فيما تدخلت القوة بأطفاء الحريق المفتعل والحفاظ على محاصيل المزارعين

وممتلكاتهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن القبض على احد مرتكبي الحرائق في الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).