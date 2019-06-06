2019/06/06 | 22:35

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الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة طراز MQ9 اميركيه الصنع في الساحل الغربي

الخميس

06

حزيران

2019 :

10:09 pm

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الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة طراز MQ9 اميركيه الصنع في الساحل

الغربي

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