2019/06/06 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة طراز MQ9 اميركيه الصنع في الساحل الغربي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة طراز MQ9 اميركيه الصنع في الساحل الغربي
الخميس
06
حزيران
2019 :
10:09 pm
9
الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة طراز MQ9 اميركيه الصنع في الساحل
الغربي
اترك تعليقك
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة طراز MQ9 اميركيه الصنع في الساحل الغربي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الجوي اليمني يسقط طائرة طراز MQ9 اميركيه الصنع في الساحل الغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).