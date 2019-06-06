“بالوثيقة”.. الداخلية تصدر توجيهاً فورياً بشأن إعادة المفصولين

2019/06/06 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، توجيهاً فورياً بشأن إعادة المفصولين.

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